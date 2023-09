Singapore GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Singapore Airlines Singapore Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Sainz Ferrari 1:32.120 119.958 mph 2 Leclerc Ferrari 1:32.138 0.018 3 Russell Mercedes 1:32.355 0.235 4 Alonso Aston Martin 1:32.478 0.358 5 Hamilton Mercedes 1:32.585 0.465 6 Norris McLaren 1:32.711 0.591 7 Perez Red Bull 1:32.812 0.692 8 Verstappen Red Bull 1:32.852 0.732 9 Magnussen Haas 1:33.017 0.897 10 Bottas Alfa Romeo 1:33.105 0.985 11 Hulkenberg Haas 1:33.139 1.019 12 Lawson AlphaTauri 1:33.285 1.165 13 Ocon Alpine 1:33.361 1.241 14 Stroll Aston Martin 1:33.390 1.270 15 Piastri McLaren 1:33.461 1.341 16 Tsunoda AlphaTauri 1:33.477 1.357 17 Zhou Alfa Romeo 1:33.575 1.455 18 Gasly Alpine 1:33.824 1.704 19 Sargeant Williams 1:34.327 2.207 20 Albon Williams 1:35.558 3.438