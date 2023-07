Belgian GP: Sprint Shootout - Times

Times from today's Shootout session for the MSC Cruises Belgian Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:49.056 143.662 mph 2 Piastri McLaren 1:49.067 0.011 3 Sainz Ferrari 1:49.081 0.025 4 Leclerc Ferrari 1:49.251 0.195 5 Norris McLaren 1:49.389 0.333 6 Gasly Alpine 1:49.700 0.644 7 Hamilton Mercedes 1:49.900 0.844 8 Perez Red Bull 1:49.961 0.905 9 Ocon Alpine 1:50.494 1.438 10 Russell Mercedes 1:55.742 6.686 11 Ricciardo AlphaTauri 1:57.687 12 Albon Williams No Time 13 Sargeant Williams No Time 14 Stroll Aston Martin No Time 15 Alonso Aston Martin No Time 16 Tsunoda AlphaTauri 2:00.568 17 Bottas Alfa Romeo 2:00.951 18 Magnussen Haas 2:01.079 19 Zhou Alfa Romeo 2:01.430 20 Hulkenberg Haas No Time