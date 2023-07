Hungarian GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Qatar Airways Hungarian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Leclerc Ferrari S 1:17.686 126.152 mph 2 Norris McLaren S 1:17.701 0.015 3 Gasly Alpine S 1:17.918 0.232 4 Tsunoda AlphaTauri S 1:17.934 0.248 5 Ocon Alpine S 1:18.045 0.359 6 Hulkenberg Haas S 1:18.058 0.372 7 Bottas Alfa Romeo M 1:18.085 0.399 8 Alonso Aston Martin S 1:18.105 0.419 9 Zhou Alfa Romeo M 1:18.108 0.422 10 Sainz Ferrari S 1:18.182 0.496 11 Verstappen Red Bull S 1:18.279 0.593 12 Stroll Aston Martin S 1:18.319 0.633 13 Albon Williams M 1:18.377 0.691 14 Ricciardo AlphaTauri S 1:18.385 0.699 15 Magnussen Haas S 1:18.504 0.818 16 Hamilton Mercedes M 1:18.746 1.060 17 Sargeant Williams S 1:18.836 1.150 18 Perez Red Bull S 1:18.978 1.292 19 Piastri McLaren M 1:19.117 1.431 20 Russell Mercedes M 1:19.175 1.489