British GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Aramco British Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:28.078 149.619 mph 2 Sainz Ferrari 1:28.100 0.022 3 Albon Williams 1:28.296 0.218 4 Perez Red Bull 1:28.342 0.264 5 Sargeant Williams 1:28.766 0.688 6 Stroll Aston Martin 1:28.866 0.788 7 Hulkenberg Haas 1:28.880 0.802 8 Gasly Alpine 1:28.889 0.811 9 Piastri McLaren 1:28.926 0.848 10 Alonso Aston Martin 1:29.134 1.056 11 Zhou Alfa Romeo 1:29.225 1.147 12 Russell Mercedes 1:29.238 1.160 13 Ocon Alpine 1:29.242 1.164 14 Norris McLaren 1:29.260 1.182 15 Hamilton Mercedes 1:29.283 1.205 16 Bottas Alfa Romeo 1:29.378 1.300 17 Magnussen Haas 1:29.439 1.361 18 Tsunoda AlphaTauri 1:29.483 1.405 19 de Vries AlphaTauri 1:29.571 1.493 20 Leclerc Ferrari No Time