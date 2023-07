British GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Aramco British Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Verstappen Red Bull S 1:28.600 148.737 mph 2 Perez Red Bull S 1:29.048 0.448 3 Albon Williams S 1:29.089 0.489 4 Alonso Aston Martin S 1:29.268 0.668 5 Leclerc Ferrari S 1:29.280 0.680 6 Ocon Alpine S 1:29.319 0.719 7 Sainz Ferrari S 1:29.357 0.757 8 Norris McLaren S 1:29.441 0.841 9 Stroll Aston Martin S 1:29.471 0.871 10 Piastri McLaren S 1:29.658 1.058 11 de Vries AlphaTauri S 1:29.691 1.091 12 Hamilton Mercedes M 1:29.768 1.168 13 Gasly Alpine S 1:29.828 1.228 14 Russell Mercedes M 1:29.874 1.274 15 Bottas Alfa Romeo S 1:30.090 1.490 16 Tsunoda AlphaTauri S 1:30.092 1.492 17 Sargeant Williams S 1:30.124 1.524 18 Zhou Alfa Romeo S 1:30.321 1.721 19 Magnussen Haas S 1:30.385 1.785 20 Hulkenberg Haas S 1:30.591 1.991