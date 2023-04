Australian GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Rolex Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:16.732 153.867 mph 2 Russell Mercedes 1:16.968 0.236 3 Hamilton Mercedes 1:17.104 0.372 4 Alonso Aston Martin 1:17.139 0.407 5 Sainz Ferrari 1:17.270 0.538 6 Stroll Aston Martin 1:17.308 0.576 7 Leclerc Ferrari 1:17.369 0.637 8 Albon Williams 1:17.609 0.877 9 Gasly Alpine 1:17.675 0.943 10 Hulkenberg Haas 1:17.735 1.003 11 Ocon Alpine 1:17.768 12 Tsunoda AlphaTauri 1:18.099 13 Norris McLaren 1:18.119 14 Magnussen Haas 1:18.129 15 de Vries AlphaTauri 1:18.335 16 Piastri McLaren 1:18.517 17 Zhou Alfa Romeo 1:18.540 18 Sargeant Williams 1:18.557 19 Bottas Alfa Romeo 1:18.714 20 Perez Red Bull No Time