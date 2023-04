Australian GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Rolex Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:17.565 152.215 mph 2 Alonso Aston Martin 1:17.727 0.162 3 Ocon Alpine 1:17.938 0.373 4 Russell Mercedes 1:17.955 0.390 5 Gasly Alpine 1:18.094 0.529 6 Perez Red Bull 1:18.123 0.558 7 Sainz Ferrari 1:18.127 0.562 8 Hamilton Mercedes 1:18.138 0.573 9 Stroll Aston Martin 1:18.198 0.633 10 Zhou Alfa Romeo 1:18.330 0.765 11 Hulkenberg Haas 1:18.410 0.845 12 Albon Williams 1:18.553 0.988 13 Leclerc Ferrari 1:18.691 1.126 14 Piastri McLaren 1:18.713 1.148 15 Bottas Alfa Romeo 1:18.809 1.244 16 Tsunoda AlphaTauri 1:18.901 1.336 17 Sargeant Williams 1:18.947 1.382 18 Magnussen Haas 1:19.056 1.491 19 de Vries AlphaTauri 1:19.092 1.527 20 Norris McLaren 1:19.146 1.581