United States GP: Result (Updated)

Result of the Aramco United States Grand Prix.

Pos Driver Team Laps Gap 1 Verstappen Red Bull 56 1h 42:11.687 2 Hamilton Mercedes 56 + 0:05.023 3 Leclerc Ferrari 56 + 0:07.501 4 Perez Red Bull 56 + 0:08.293 5 Russell Mercedes 56 + 0:44.815 6 Norris McLaren 56 + 0:53.785 7 Vettel Aston Martin 56 + 1:05.354 8 Magnussen Haas 56 + 1:05.834 9 Tsunoda AlphaTauri 56 + 1:10.919 10 Ocon Alpine 56 + 1:12.875 11 Zhou Alfa Romeo 56 + 1:16.164 12 Albon Williams 56 + 1:20.057 13 Gasly AlphaTauri 56 + 1:21.763 14 Schumacher Haas 56 + 1:24.490 15 Alonso Alpine 56 + 1:25.078 16 Ricciardo McLaren 56 + 1:30.487 17 Latifi Williams 56 + 1:43.588 Stroll Aston Martin 21 Accident Bottas Alfa Romeo 16 Spun Off Sainz Ferrari 1 Accident Damage

Fastest Lap: Russell (Mercedes) 1:38.788 (Lap 56)

Gasly given 10 second time penalty for not serving safety car infringment penalty correctly

Latifi given 5 second time penalty for forcing another driver off the track

Schumacher given 5 second time penalty for exceeding track limits

Albon given 5 second time penalty for leaving the track and gaining an advantage

Alonso given 10 second stop and go penalty converted to a 30 second time penalty for a technical infringement

