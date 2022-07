French GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Lenovo Grand Prix de France.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:33.930 139.129 mph 2 Verstappen Red Bull 1:34.021 0.091 3 Sainz Ferrari 1:34.268 0.338 4 Russell Mercedes 1:34.881 0.951 5 Gasly AlphaTauri 1:34.979 1.049 6 Perez Red Bull 1:35.174 1.244 7 Norris McLaren 1:35.232 1.302 8 Albon Williams 1:35.414 1.484 9 De Vries Mercedes 1:35.426 1.496 10 Ricciardo McLaren 1:35.660 1.730 11 Zhou Alfa Romeo 1:35.676 1.746 12 Stroll Aston Martin 1:35.810 1.880 13 Ocon Alpine 1:35.828 1.898 14 Vettel Aston Martin 1:35.851 1.921 15 Alonso Alpine 1:35.875 1.945 16 Schumacher Haas 1:36.022 2.092 17 Magnussen Haas 1:36.104 2.174 18 Tsunoda AlphaTauri 1:36.127 2.197 19 Kubica Alfa Romeo 1:36.332 2.402 20 Latifi Williams 1:37.043 3.113