Saudi Arabian GP: Starting Grid

Amended starting grid for the STC Saudi Arabian Grand Prix after penalties applied.

Pos Driver Team 1 Perez Red Bull 2 Leclerc Ferrari 3 Sainz Ferrari 4 Verstappen Red Bull 5 Ocon Alpine 6 Russell Mercedes 7 Alonso Alpine 8 Bottas Alfa Romeo 9 Gasly AlphaTauri 10 Magnussen Haas 11 Norris McLaren 12 Zhou Alfa Romeo 13 Stroll Aston Martin 14 Ricciardo McLaren 15 Hamilton Mercedes 16 Albon Williams 17 Hulkenberg Aston Martin 18 Latifi Williams 19 Tsunoda AlphaTauri

Ricciardo: 3 place grid penalty for impeding another driver.

Tsunoda: Permitted to start despite not posting time in Q1

Schumacher: Withdrawn