Brazil GP: Sprint Result

Result of Sprint qualifying for the Heineken Grande Premio de Sao Paulo.

Pos Driver Team Laps Gap 1 Bottas Mercedes 24 29:09.559 2 Verstappen Red Bull 24 + 0:01.170 3 Sainz Ferrari 24 + 0:18.723 4 Perez Red Bull 24 + 0:19.787 5 Hamilton Mercedes 24 + 0:20.872 6 Norris McLaren 24 + 0:22.558 7 Leclerc Ferrari 24 + 0:25.056 8 Gasly AlphaTauri 24 + 0:34.158 9 Ocon Alpine 24 + 0:34.632 10 Vettel Aston Martin 24 + 0:34.867 11 Ricciardo McLaren 24 + 0:35.869 12 Alonso Alpine 24 + 0:36.578 13 Giovinazzi Alfa Romeo 24 + 0:41.880 14 Stroll Aston Martin 24 + 0:44.037 15 Tsunoda AlphaTauri 24 + 0:46.150 16 Latifi Williams 24 + 0:46.760 17 Russell Williams 24 + 0:47.739 18 Raikkonen Alfa Romeo 24 + 0:50.014 19 Schumacher Haas 24 + 1.01.680 20 Mazepin Haas 24 + 1.07.474

Fastest Lap: Verstappen (Red Bull) 1:12.114 (Lap 9)