Emilia Romagna GP: Driver Tyre Strategies

Details of each driver's tyre strategy during the Pirelli Gran Premio dell Emilia Romagna.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3 Stint 4 Stint 5 Verstappen Red Bull I NM UM Hamilton Mercedes I UM NM Norris McLaren I NM US Leclerc Ferrari I NM Sainz Ferrari I NM Ricciardo McLaren I NM US Gasly AlphaTauri W I NM Stroll Aston Martin I NM Ocon Alpine W I NM US UM Alonso Alpine I NM Perez Red Bull I NM US Tsunoda AlphaTauri I NM NS Raikkonen Alfa Romeo I NM Giovinazzi Alfa Romeo I NM Vettel Aston Martin I I NM NS Schumacher Haas W I US NM Mazepin Haas W I US NM Bottas Mercedes I UM Russell Williams I NM Latifi Williams I

