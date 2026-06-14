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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Result

NEWS STORY
14/06/2026

Result of the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Hamilton Ferrari 66 1h 32:28.105
2 Russell Mercedes 66 + 0:19.561
3 Norris McLaren 66 + 0:23.719
4 Verstappen Red Bull 66 + 0:40.497
5 Piastri McLaren 66 + 0:58.661
6 Hadjar Red Bull 65 + 1 Lap
7 Gasly Alpine 65 + 1 Lap
8 Colapinto Alpine 65 + 1 Lap
9 Lawson Racing Bulls 65 + 1 Lap
10 Lindblad Racing Bulls 65 + 1 Lap
11 Bortoleto Audi 64 + 2 Laps
12 Sainz Williams 64 + 2 Laps
13 Ocon Haas 64 + 2 Laps
14 Perez Cadillac 63 + 3 Laps
15 Leclerc Ferrari 62 + 4 Laps
16 Antonelli Mercedes 61 + 5 Laps
17 Bearman Haas 60 + 6 Laps
Albon Williams 55 Retired
Alonso Aston Martin 37 Battery
Hulkenberg Audi 29 Engine
Bottas Cadillac 15 Retired
Stroll Aston Martin 5 Gearbox

Fastest Lap: Hamilton (Ferrari) 1:20.122 (Lap 44)

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