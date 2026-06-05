Monaco Grand Prix: Practice team notes - Audi

Audi Revolut F1 Team completed a productive opening day of running at the Monaco Grand Prix, with Nico Hulkenberg and Gabriel Bortoleto both finishing inside the top ten in FP1 and FP2.

Across the two sessions, the team focused on setup work and long-run evaluation around the streets of Monte Carlo, setting the foundations for the remainder of the weekend.

Despite the unique demands of the Monaco circuit, both drivers reported positive feedback on the car balance as the day progressed, while the team continued to strengthen its operational execution and understanding of the package. Encouraged by today's running, the focus now shifts to overnight analysis ahead of the crucial qualifying day.

Nico Hulkenberg: "It was quite a decent Friday for us. That said, everyone will be working hard overnight to find improvements, so we need to make sure we analyse everything from today and put the best package on track tomorrow. Qualifying is obviously very important here, but there's still plenty to get right across the weekend. The focus now is on staying calm, doing our homework and making sure we're ready to maximise our opportunities tomorrow."

Gabriel Bortoleto: "It was a decent day overall. Despite a few hiccups at the beginning of FP1, we managed to get the car into the top ten, which is quite encouraging. FP2 felt smooth and clean, and I was able to consistently improve throughout the session. It took a little time to put together a strong lap with the traffic out there, but I'm happy with what we managed in the end. We learned more about our balance and where our limitations are, which gives us a good direction for tomorrow. There's still plenty we can improve, and we'll be working hard tonight to find those extra gains."