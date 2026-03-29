Japanese Grand Prix: Driver Tyre Strategies

29/03/2026

Details of each driver's tyre strategy during the Aramco Japanese Grand Prix.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3 Stint 4
Antonelli Mercedes NM NH
Piastri McLaren NM NH
Leclerc Ferrari NM NH
Russell Mercedes NM NH
Norris McLaren NM NH
Hamilton Ferrari NM NH
Gasly Alpine NM NH
Verstappen Red Bull NM NH
Lawson Racing Bulls NM NH
Ocon Haas NM NH
Hulkenberg Audi NM NH
Hadjar Red Bull NM NH
Bortoleto Audi NM NH
Lindblad Racing Bulls NM NH
Sainz Williams NM NH
Colapinto Alpine NM NH
Perez Cadillac NM NH
Alonso Aston Martin NM NH NM
Bottas Cadillac NH NM
Albon Williams NM NH NS NM
Stroll Aston Martin NM NH NM
Bearman Haas NM NH

