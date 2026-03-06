Australian Grand Prix: Practice team notes - Racing Bulls

Arvid Lindblad: "It's been a good first day here in Melbourne.

"This morning, before getting in the car, there was a bit of nerves as it was going to be my first day as an official F1 driver in a Grand Prix. I really enjoyed it, and throughout the day, we've been able to work through the programme with the team, trying some short runs, as well as some high fuel ones, to be prepared for tomorrow. It was a positive day and I'm now really looking forward to tomorrow for my first Qualifying."

Liam Lawson: "We had a very productive day today. We pretty much completed our run plan and overall I feel happy with our speed. Of course, we're trying to improve as much as we can, but to come to Australia with a strong car developed from simulations and limited running puts us in a promising position. The analysing of these new cars feels much deeper and there's a lot we have to do behind the wheel this year compared to previous years, so we're continuously learning. Arvid has had a positive day today too, giving us really helpful data across both cars which we've been working on. Huge thanks to the team who have done a brilliant job in producing a strong package and getting the car to where it is today."

Alan Permane: "It's been a straightforward Friday for us and to be able to run a normal program with a brand new car has been good. We brought a new floor and rear wing to Melbourne, which we've been assessing alongside the tyres and seeing where we are on balance and pace. We lost some time this morning in FP1 with Arvid due to a software glitch, but it didn't seem to faze him, he took it all in his stride. We've still got work to do to improve the balance, but the car is responding well to changes and I'm sure we'll make some more over night to assess in FP3."