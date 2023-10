United States GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Lenovo United States Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:34.723 130.196 mph 2 Norris McLaren 1:34.853 0.130 3 Hamilton Mercedes 1:34.862 0.139 4 Sainz Ferrari 1:34.945 0.222 5 Russell Mercedes 1:35.079 0.356 6 Verstappen Red Bull 1:35.081 0.358 7 Gasly Alpine 1:35.089 0.366 8 Ocon Alpine 1:35.154 0.431 9 Perez Red Bull 1:35.173 0.450 10 Piastri McLaren 1:35.467 0.744 11 Tsunoda AlphaTauri 1:35.697 12 Zhou Alfa Romeo 1:35.698 13 Bottas Alfa Romeo 1:35.858 14 Magnussen Haas 1:35.880 15 Ricciardo AlphaTauri 1:35.974 16 Hulkenberg Haas 1:36.235 17 Alonso Aston Martin 1:36.268 18 Albon Williams 1:36.315 19 Stroll Aston Martin 1:36.589 20 Sargeant Williams 1:36.827