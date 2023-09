Italian GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Pirelli Gran Premio d'Italia.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Piastri McLaren 43 1:25.072 152.329 mph 2 Verstappen Red Bull 33 1:25.240 0.168 3 Sainz Ferrari 30 1:25.501 0.429 4 Perez Red Bull 39 1:25.522 0.450 5 Leclerc Ferrari 38 1:25.580 0.508 6 Hamilton Mercedes 29 1:25.582 0.510 7 Gasly Alpine 44 1:25.758 0.686 8 Lawson AlphaTauri 44 1:25.842 0.770 9 Russell Mercedes 38 1:25.847 0.775 10 Hulkenberg Haas 50 1:25.894 0.822 11 Zhou Alfa Romeo 35 1:25.983 0.911 12 Bottas Alfa Romeo 27 1:25.988 0.916 13 Alonso Aston Martin 43 1:26.105 1.033 14 Norris McLaren 24 1:26.144 1.072 15 Magnussen Haas 42 1:26.278 1.206 16 Albon Williams 33 1:26.389 1.317 17 Stroll Aston Martin 31 1:26.617 1.545 18 Sargeant Williams 16 1:26.840 1.768 19 Ocon Alpine 33 1:26.963 1.891

