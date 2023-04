Azerbaijan GP: Sprint Shootout - Times

Times from today's Shootout session for the Azerbaijan Sprint.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:41.697 132.046 mph 2 Perez Red Bull 1:41.844 0.147 3 Verstappen Red Bull 1:41.987 0.290 4 Russell Mercedes 1:42.252 0.555 5 Sainz Ferrari 1:42.287 0.590 6 Hamilton Mercedes 1:42.502 0.805 7 Albon Williams 1:42.846 1.149 8 Alonso Aston Martin 1:43.010 1.313 9 Stroll Aston Martin 1:43.064 1.367 10 Norris McLaren No Time 11 Piastri McLaren 1:43.427 12 Hulkenberg Haas 1:43.806 13 Ocon Alpine 1:44.088 14 Magnussen Haas 1:44.332 15 Sargeant Williams No Time 16 Zhou Alfa Romeo 1:45.177 17 Bottas Alfa Romeo 1:45.352 18 Tsunoda AlphaTauri 1:45.436 19 Gasly Alpine 1:46.951 20 de Vries AlphaTauri 1:48.180