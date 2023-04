Azerbaijan GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's free practice session for the Azerbaijan Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Verstappen Red Bull S 1:42.315 131.249 mph 2 Leclerc Ferrari S 1:42.352 0.037 3 Perez Red Bull S 1:42.454 0.139 4 Sainz Ferrari S 1:42.899 0.584 5 Norris McLaren S 1:43.125 0.810 6 de Vries AlphaTauri S 1:43.414 1.099 7 Stroll Aston Martin S 1:43.455 1.140 8 Alonso Aston Martin M 1:43.560 1.245 9 Albon Williams S 1:43.628 1.313 10 Zhou Alfa Romeo S 1:43.748 1.433 11 Hamilton Mercedes M 1:43.798 1.483 12 Piastri McLaren S 1:43.980 1.665 13 Bottas Alfa Romeo S 1:44.010 1.695 14 Tsunoda AlphaTauri S 1:44.137 1.822 15 Hulkenberg Haas S 1:44.323 2.008 16 Sargeant Williams S 1:44.900 2.585 17 Russell Mercedes M 1:45.082 2.767 18 Ocon Alpine M 1:45.955 3.640 19 Gasly Alpine M 1:46.321 4.006 20 Magnussen Haas H 1:47.498 5.183