Bahrain GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Perez Red Bull S 1:32.758 130.518 mph 2 Alonso Aston Martin S 1:33.196 0.438 3 Verstappen Red Bull S 1:33.375 0.617 4 Norris McLaren S 1:34.165 1.407 5 Leclerc Ferrari M 1:34.257 1.499 6 Stroll Aston Martin S 1:34.298 1.540 7 Magnussen Haas S 1:34.402 1.644 8 Zhou Alfa Romeo S 1:34.575 1.817 9 Bottas Alfa Romeo S 1:34.689 1.931 10 Hamilton Mercedes M 1:34.917 2.159 11 Russell Mercedes M 1:34.966 2.208 12 Piastri McLaren S 1:34.997 2.239 13 Tsunoda AlphaTauri S 1:35.015 2.257 14 Hulkenberg Haas S 1:35.043 2.285 15 Ocon Alpine M 1:35.105 2.347 16 de Vries AlphaTauri S 1:35.402 2.644 17 Gasly Alpine M 1:35.455 2.697 18 Sargeant Williams M 1:35.749 2.991 19 Albon Williams M 1:36.018 3.260 20 Sainz Ferrari M 1:36.072 3.314