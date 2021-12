Saudi Arabian GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the STC Saudi Arabian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Hamilton Mercedes 1:27.511 157.821 mph 2 Bottas Mercedes 1:27.622 0.111 3 Verstappen Red Bull 1:27.653 0.142 4 Leclerc Ferrari 1:28.054 0.543 5 Perez Red Bull 1:28.123 0.612 6 Gasly AlphaTauri 1:28.125 0.614 7 Norris McLaren 1:28.180 0.669 8 Tsunoda AlphaTauri 1:28.442 0.931 9 Ocon Alpine 1:28.647 1.136 10 Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.754 1.243 11 Ricciardo McLaren 1:28.668 12 Raikkonen Alfa Romeo 1:28.885 13 Alonso Alpine 1:28.920 14 Russell Williams 1:29.054 15 Sainz Ferrari 1:53.652 16 Latifi Williams 1:29.177 17 Vettel Aston Martin 1:29.198 18 Stroll Aston Martin 1:29.368 19 Schumacher Haas 1:29.464 20 Mazepin Haas 1:30.473

