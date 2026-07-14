Belgian Grand Prix: Preview - Audi

Audi Revolut F1 Team will tackle one of the most iconic venues in the Formula One calendar as it travels to Spa-Francorchamps, aiming to build on the encouraging progress shown in recent events.

An eight-place finish at Silverstone added the first points since the season opener and marked another positive step in terms of performance and execution. For the team, the focus is on carrying this momentum into the opening leg of the final double header before summer break.

Allan McNish, Racing Director: "Silverstone was another positive step forward for our team. We have been consistently operating at or near the front of the midfield battle and being back in the points after a couple of races finishing just outside of them was a deserved reward for all the work that's been going on behind the scenes. Most importantly, there were encouraging signs to take from the weekend as a whole: we have been moving in the right direction over the last few events, and now the challenge is to keep delivering at that level consistently. There is a positive atmosphere within the team, and everyone is pushing in the right direction: Spa is a demanding circuit, and a different challenge for our cars compared to Silverstone, but another good opportunity to continue our progress."

Nico Hulkenberg: Ending the race early at Silverstone with a gearbox issue was a tough one to take, especially as we were in a position to fight for points before we had to retire. On the positive side, our pace has really been heading in the right direction over the last few races. We've been consistently fighting towards the front of the midfield, and that's something we want to build on. Now it's on to Spa - one of the classics on the calendar - and I'm looking forward to getting back out there. If we can put together a clean weekend, we'll give ourselves the best chance to come home with a solid result.

Gabriel Bortoleto: "Scoring points at Silverstone was a great result for the team and a nice reward for all the work that's been going on. It's also a further motivation boost as we head into the final back-to-back before the summer break: we have been making moderate progress over the last few races and it's important that we keep taking those steps. Spa is an amazing circuit to race at, and I'm looking forward to getting back out there, continuing to learn how to unlock the most from our car, and hopefully fighting for another strong result."