Toyota to demo liquid hydrogen-fuelled TR LH2 Racing Prototype

Toyota Racing will conduct the first public demonstration drives of its liquid hydrogen-fuelled TR LH2 Racing Prototype next week at the Circuit de la Sarthe.

The TR LH2 Racing Prototype is based on the same chassis as the TR010 HYBRID Hypercar which will compete in the Le Mans 24 Hours on 13-14 June. It is intended to advance the development of hydrogen technology in motorsports.

On Thursday 11 June (12.50pm) and Saturday 13 June (12.45pm), the TR LH2 Racing Prototype will complete demonstration laps of the 13.626km Circuit de la Sarthe, bringing the sound and sensation of a hydrogen combustion engine to fans around the circuit. This activity supports Toyota's continuous development of hydrogen technology and infrastructure, as well as helping build relationships to expand the possibilities of hydrogen through the challenge of motorsports.

Toyota has taken on the challenge of hydrogen engine development in motorsports, initially through Rookie Racing's participation in the Japanese Super Taikyu series with the ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept. This vehicle used gaseous hydrogen from 2021, before the introduction of a liquid hydrogen-powered car from 2023.

The potential of hydrogen engines in rallying was initially showcased in 2022 when the GR Yaris H2 completed demonstration runs on Ypres Rally, a round of the FIA World Rally Championship. Further development was highlighted when the GR Yaris Rally2 H2 Concept conducted demonstrations at the 2025 Rally Finland and this year's Rallye Monte-Carlo.

In 2023, the ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept completed a demonstration lap of the Circuit de la Sarthe, while a hydrogen engine concept car, the GR H2 Racing Concept, was presented to preview a potential future hydrogen category at Le Mans. Since then, development of the technology intensified, reaching a further milestone with the unveiling of the liquid hydrogen-powered GR LH2 Racing Concept last year at Le Mans. A year later, Toyota Racing takes the next step in that journey with the first public demonstration of the TR LH2 Racing Prototype.

Prior to its demonstration laps, the TR LH2 Racing Prototype will be displayed for fans in the Hydrogen Village, an exhibition of hydrogen technology which includes information and vehicles illustrating Toyota's commitment to a carbon-neutral society. The Hydrogen Village is officially opened on Wednesday 10 June.