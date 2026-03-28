Japanese Grand Prix: Qualifying team notes - Mercedes

Kimi Antonelli took pole position with teammate George Russell second as the Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team locked out the front-row at Suzuka. It is the team's third front-row lockout in a row; the last time the team did so was in the 2020 season across the Eifel, Portuguese, and Emilia Romagna Grands Prix. It also marks Kimi's second pole position of his F1 career following quickly on the heels of his first last time out in China. The last three drivers to take their first and second pole positions back-to-back were Lewis Hamilton (2007), Michael Schumacher (1994), and Ayrton Senna (1985). Having led the way in FP3, it was an altogether trickier time in qualifying with George suffering with a more oversteer balance after a pre-session set-up change. He made some adjustments during the session and kept cool to take P2 in Q3, just 0.298s adrift of his team-mate who took pole. Behind came the McLarens of Oscar Piastri and Lando Norris in P3 and P5 respectively, with Charles Leclerc and Lewis Hamilton P4 and P6 in the Ferraris.

Kimi Antonelli: It feels great to take pole position today here at Suzuka. I've been having a lot of fun driving around such a brilliant circuit and pushing to the limit in qualifying. The car was a little snappier than it had been in FP3, so it wasn't straightforward. We had some tyre overheating which we were dealing with too, but we were able to put together two solid laps in Q3. Thankfully our pace was strong enough to take P1.

I am looking forward to tomorrow. The start will be key, but we are just focused on ourselves and what we can do to make sure we hold the lead into turn one. We will be working on that with Bono and my other engineers this evening so we are as ready as possible. Hopefully we can do that, get the car in some clear air, and utilise the long run pace that we showed on Friday. Let's see what we can do.

George Russell: That was not a straightforward qualifying session on my side of the garage. We made a small and standard set-up adjustment after FP3 to balance out the car but it made it a lot more difficult to drive. I was struggling with oversteer and tyre overheating and was having to adjust my driving around that to find the lap time. We also had to take a good chunk of front-wing flap out of the car too which wasn't ideal. These cars are so new that the set-up adjustment may have had a much more dramatic impact than we thought.

With that challenge, ending the session P2 is not a bad result. Given how difficult overtaking usually is here at Suzuka, the start will be important. We've been working hard to improve how we get off the line and will be aiming to make sure we are the leading cars into turn one. That said, it will be a long race so there will be plenty of options.

Toto Wolff: That was another solid qualifying session to start the season. Kimi continues to grow in confidence, and it was pleasing to see him put two strong laps together in Q3. It's not only about setting one fast lap but starting with a banker lap and going from there; today, his first lap was still good enough for pole position though as the track didn't seem to improve for many.

On George's side, we made a set-up tweak ahead of the session which we expected to have less of an impact than it did. It gave him a car that was much more on the nose, and he was dealing with a lot of oversteer, particularly in Q1 and Q2. It made it very difficult for him, and he did a good job to put the car on the front-row alongside Kimi.

We're pleased to have taken another front-row lockout, but points are scored on Sunday. It will be a long race tomorrow and we know that lots can happen around a track as challenging as Suzuka. As a team, we are focused on doing the job tomorrow and heading into this mini break in the calendar in as strong a position as we possibly can.

Andrew Shovlin: Well done to Kimi on his second career pole position and George for a battling effort to lockout the front-row. It's great to get another 1-2 to begin the season on Saturdays but this was far from straight forward.

FP3 went to plan although our initial pace wasn't particularly impressive. As the session went on though, we found our feet and began to look stronger. Some of that may have been down to the run plans of others as the gap looked too big, but in terms of balance, the car was working nicely.

Kimi left his car relatively unchanged for qualifying; George made some normal adjustments, but his car seemed to have become more difficult with the rear moving around a lot more. That tipped his balance into a lot of oversteer which he was able to balance out to some degree but, by the time he'd stabilised the entry, the car was not turning as well. He worked with the tools at his disposal to put together a solid lap though and take P2.

Kimi meanwhile had a much cleaner session. All his new tyre times were competitive, and he did a great lap at the start of Q3 to secure the pole position. Starting at the front of the field is where you want to be but there are plenty of things we will need to overcome if we are to convert that into victory tomorrow. Our long run pace on Friday was strong though and hopefully we can deliver that on Sunday.