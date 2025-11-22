Site logo

Las Vegas Grand Prix: Qualifying team notes - Haas

NEWS STORY
22/11/2025

MoneyGram Haas F1 Team drivers Esteban Ocon and Ollie Bearman qualified 13th and 14th respectively for the Las Vegas Grand Prix, Round 22 of the 2025 FIA Formula 1 World Championship.

For the first time in the short history of the event around the streets of Las Vegas, qualifying was hosted in the wet - a prolonged rain shower prior to qualifying lasting into the knockout session. Q1 initially saw Ocon and Bearman head out on the Pirelli Cinturato Green intermediate tires, but track conditions were such that they pitted immediately to swap out onto the Blue full-wet compound.

Both drivers progressed out of Q1, though late contact with a barrier in the run-off area at Turn 14 momentarily threatened the rookie's chance of advancing. The British racer's earlier time of 1:56.016 was good for P15 and a spot in Q2. Ocon was reveling in the conditions and claimed P6 with a 1:54.635 lap to comfortably seal his place in the next session.

With the rain easing and the track slowly drying, full-wets were still the tire of choice in Q2. Ocon ultimately produced a fastest lap of 1:52.987 to place the Frenchman P13, while Bearman landed P14 with a best lap of 1:53.094 - with only the top 10 progressing into Q3.

Ollie Bearman: "It was nice to get into Q2 as I made a mistake in Q1, but I got away with it because I had a good lap on the board from earlier on. For me, the fact that we were so far off in Q2 can be only down to one thing, which is the tires. I did every lap pushing, and in Q1 that was working well as it was a much wetter track, and every degree was helping. In Q2, I think it got to the point where the tires started to overheat a bit. I'm disappointed over our qualifying as there was more to get out there, but I'm still excited for the race as there's every possibility for a good result tomorrow."

Esteban Ocon: "I don't think we really made the most out of it, which is clearly disappointing as we had much more pace. I had to back off in the penultimate lap, and when I went to push again, I lost tire temperature and locked up going into Turn 1. I didn't improve in my last two laps, but we clearly had Q3 pace which is disappointing, but it's positive as the conditions out there were very hard and we showed we're still there. We've been struggling lately, but that session still felt good, and although we didn't get the maximum out of it, we still looked very competitive."

Ayao Komatsu, Team Principal: "It was a very tricky qualifying session. This track, with low temperatures and low grip when it's wet, is obviously very challenging. Operationally, I think we did a good job - which is a positive. In Q1, when there was lots of standing water, we seemed to be competitive, but in Q2, when the water levels were lower and we were still on the full-wet tires, our competitiveness dropped. I think tomorrow starting in P13 and P14, but in dry conditions at this circuit, we still have a chance. We'll do our best to get both cars into the points."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2025. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms