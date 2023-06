Canadian GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Pirelli Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:23.106 117.384 mph 2 Leclerc Ferrari 1:23.397 0.291 3 Alonso Aston Martin 1:24.483 1.377 4 Magnussen Haas 1:24.715 1.609 5 Sainz Ferrari 1:24.765 1.659 6 Gasly Alpine 1:24.825 1.719 7 Stroll Aston Martin 1:24.944 1.838 8 Tsunoda AlphaTauri 1:24.955 1.849 9 Bottas Alfa Romeo 1:24.988 1.882 10 Hamilton Mercedes 1:25.087 1.981 11 Hulkenberg Haas 1:25.140 2.034 12 Piastri McLaren 1:25.191 2.085 13 Norris McLaren 1:25.198 2.092 14 Albon Williams 1:25.379 2.273 15 Russell Mercedes 1:25.435 2.329 16 de Vries AlphaTauri 1:25.725 2.619 17 Perez Red Bull 1:25.857 2.751 18 Zhou Alfa Romeo 1:26.750 3.644 19 Ocon Alpine 1:26.840 3.734 20 Sargeant Williams 1:27.279 4.173