Spanish GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the AWS Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:13.907 140.957 mph 2 Alonso Aston Martin 1:14.077 0.170 3 Hulkenberg Haas 1:14.177 0.270 4 Perez Red Bull 1:14.219 0.312 5 Ocon Alpine 1:14.242 0.335 6 Leclerc Ferrari 1:14.246 0.339 7 Sainz Ferrari 1:14.274 0.367 8 Russell Mercedes 1:14.392 0.485 9 Bottas Alfa Romeo 1:14.448 0.541 10 Gasly Alpine 1:14.457 0.550 11 Hamilton Mercedes 1:14.549 0.642 12 Piastri McLaren 1:14.583 0.676 13 Zhou Alfa Romeo 1:14.585 0.678 14 Norris McLaren 1:14.694 0.787 15 Magnussen Haas 1:14.713 0.806 16 de Vries AlphaTauri 1:14.785 0.878 17 Tsunoda AlphaTauri 1:14.840 0.933 18 Stroll Aston Martin 1:15.010 1.103 19 Albon Williams 1:15.056 1.149 20 Sargeant Williams 1:15.415 1.508