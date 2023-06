Spanish GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the AWS Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:14.606 139.636 mph 2 Perez Red Bull 1:15.374 0.768 3 Ocon Alpine 1:15.418 0.812 4 de Vries AlphaTauri 1:15.504 0.898 5 Gasly Alpine 1:15.545 0.939 6 Alonso Aston Martin 1:15.547 0.941 7 Magnussen Haas 1:15.689 1.083 8 Leclerc Ferrari 1:15.694 1.088 9 Sainz Ferrari 1:15.726 1.120 10 Russell Mercedes 1:15.753 1.147 11 Norris McLaren 1:15.783 1.177 12 Hamilton Mercedes 1:15.845 1.239 13 Zhou Alfa Romeo 1:15.906 1.300 14 Tsunoda AlphaTauri 1:15.915 1.309 15 Stroll Aston Martin 1:15.939 1.333 16 Bottas Alfa Romeo 1:15.978 1.372 17 Piastri McLaren 1:16.353 1.747 18 Hulkenberg Haas 1:16.461 1.855 19 Sargeant Williams 1:16.506 1.900 20 Albon Williams 1:16.630 2.024