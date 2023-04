Azerbaijan GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Azerbaijan Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Russell Mercedes 51 1:43.370 129.909 mph 2 Verstappen Red Bull 51 1:44.232 0.862 3 Alonso Aston Martin 49 1:44.241 0.871 4 Leclerc Ferrari 49 1:44.561 1.191 5 Perez Red Bull 50 1:44.589 1.219 6 Sainz Ferrari 48 1:45.175 1.805 7 Hamilton Mercedes 48 1:45.346 1.976 8 Gasly Alpine 47 1:45.540 2.170 9 Stroll Aston Martin 45 1:45.627 2.257 10 Piastri McLaren 51 1:45.631 2.261 11 Tsunoda AlphaTauri 51 1:45.727 2.357 12 Norris McLaren 49 1:45.738 2.368 13 Magnussen Haas 51 1:45.850 2.480 14 Ocon Alpine 49 1:45.908 2.538 15 Albon Williams 51 1:45.925 2.555 16 Bottas Alfa Romeo 36 1:46.304 2.934 17 Sargeant Williams 49 1:46.501 3.131 18 Hulkenberg Haas 34 1:46.731 3.361 19 Zhou Alfa Romeo 31 1:47.553 4.183 20 de Vries AlphaTauri 4 1:48.781 5.411

