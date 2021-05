Portugal GP: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the 2021 Heineken Grande Premio de Portugal.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Bottas Mercedes 65 1:19.865 130.328 mph 2 Perez Red Bull 55 1:20.643 0.778 3 Verstappen Red Bull 62 1:20.695 0.830 4 Hamilton Mercedes 47 1:20.933 1.068 5 Alonso Alpine 66 1:21.032 1.167 6 Leclerc Ferrari 63 1:21.496 1.631 7 Norris McLaren 55 1:21.696 1.831 8 Ocon Alpine 34 1:21.886 2.021 9 Stroll Aston Martin 59 1:21.970 2.105 10 Ricciardo McLaren 64 1:21.987 2.122 11 Gasly AlphaTauri 65 1:22.014 2.149 12 Tsunoda AlphaTauri 61 1:22.058 2.193 13 Giovinazzi Alfa Romeo 60 1:22.167 2.302 14 Sainz Ferrari 60 1:22.325 2.460 15 Vettel Aston Martin 60 1:22.416 2.551 16 Russell Williams 60 1:22.654 2.789 17 Schumacher Haas 61 1:22.755 2.890 18 Latifi Williams 60 1:23.155 3.290 19 Mazepin Haas 64 1:23.641 3.776

