Belgian Grand Prix: Race team notes - Alpine

Pierre Gasly: "It was a frustrating race for me, where we finished just outside the points.

"I had a tough start, not fast enough in the opening phase for some reason and lost some positions on the opening lap. After that, we had to try and recover some positions with the fight for the points amongst a number of teams and cars. We tried the undercut to get ahead of Racing Bulls but we had a relatively slow stop, which meant our out lap was in traffic and that impacted our chances of making it work. From my view, it felt like that might have changed our race had we had track position and been ahead of the Racing Bulls in that moment, so there are a few things for us to review and for me to understand. After that, lap after lap, there were so many energy deployment tactics and overtakes down the Kemmel Straight. Today, it did not go my way, but the bigger picture is the fact we are not quick enough. Gabriel [Bortoleto] and Arvid [Lindblad] were too far ahead and that has been a bit of a trend in recent weeks which we need to reverse soon. I'll have a few days to recover before full focus goes onto Budapest, the final race before the summer break."

Franco Colapinto: "I'm happy to score a point this afternoon in Belgium after finishing in P10. It was a long and eventful race, but also quite fun at the wheel with a lot of action happening. It was a good race for us, a good start to gain some places, which put ourselves up there and in reach of scoring points. I quite enjoyed the double overtake, which secured P10! That was down to a good run and slipstream and then I just had to try and go on the inside of Liam [Lawson] and then just ahead of Pierre to make the move. In general, we know where our fight is and we know where we are lacking pace. We were definitely a bit stronger here compared to some recent tracks. More progress will be made soon on our side but I am just glad, for now, we maximised what we could today. Next is Budapest, which is a very different kind of circuit compared to here."

Flavio Briatore: "We leave Belgium with one point after Franco's P10 finish meaning we remain in P5 in the Championship but level on points with Racing Bulls. They have done a much better job than us in recent weeks to add performance to their car and that trend has continued, and probably extended, here in Spa. We saw some good, fair, wheel to wheel racing throughout, especially from Pierre and Franco who also kept it clean and entertaining between themselves; this time the result fell Franco's way so well done to him. We know Hungary won't see a complete turnaround in results or competitive order but we must continue our efforts off-track to find more performance post-summer break and give both drivers more tools to fight much higher up the grid than what we are currently."