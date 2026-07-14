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Belgian Grand Prix: Preview - Mercedes

NEWS STORY
14/07/2026

Toto Wolff: The last few races have underlined both where our strengths are and where we need to improve. We have a car capable of fighting at the front and scoring heavily, but we have not converted that potential into the best possible results. Reliability issues have cost us points, and in a championship this competitive, that is something we cannot afford. There is no value in having the pace if we don't bring home the result.

Spa is one of the great challenges on the calendar. Like Silverstone, energy management will play an important role, but the characteristics of the circuit create different demands. It usually produces exciting racing and genuine overtaking opportunities, while qualifying remains a significant test.

This is the final double header before the summer shutdown and we want to head into the break on a stronger note. Our aim is to execute cleanly, deliver the reliability we need, and convert the performance of the car into the points it is capable of scoring. We have left too much on the table recently. We need to make sure that doesn't happen again starting this weekend.

Third Driver Insight with Frederik Vesti

Spa is one of those legendary circuits that every driver loves coming back to. It's a track where you can really feel the history and heritage of the sport every time we race there.

It's also one of the most challenging venues on the calendar. The lap is incredibly long, and sector two in particular demands a huge amount of confidence in the car, with its sequence of high-speed corners followed by slower sections. You run a low-downforce configuration to maximise straight-line speed, which makes the car more difficult to handle through some of the corners, so finding the right balance is key.

From a power unit perspective, Spa presents a similar challenge to Silverstone. You need to find a compromise that works across all three sectors, each of which has very different characteristics. It's always a demanding weekend for the drivers and engineers alike, and I'm really looking forward to seeing our cars race there.

Stats & Facts

• At 7.004km, Spa-Francorchamps is the longest track on the F1 calendar. As a result, the race is run over the shortest number of laps of the year: 44.

• The run down to the first braking zone at Turn One (La Source) is one of the shortest of the season at just 150m. Only Azerbaijan (90m) and Las Vegas (111m) are shorter.

• The tow at Spa-Francorchamps is very powerful due to the long straights, particularly the section after Raidillon. On the first lap this is even more powerful, because drivers chasing can pick up a tow from multiple cars.

• Tyre duty and wear are some of the highest of the season at Spa, with high averages across all four corners of the car.

• The Belgian Grand Prix is back to the traditional weekend format this year after hosting a Sprint weekend last year.

• The event forms part of Spa's new long-term rotation agreement with Formula One, securing the Belgian Grand Prix's place on the calendar through 2031 on selected years.

• Mercedes has recorded 11 podium finishes and three 1-2 finishes at Spa-Francorchamps since returning to Formula One as a works team in 2010.

• Mercedes has six wins at Spa - the first coming with Juan Manuel Fangio in 1955.

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