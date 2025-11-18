Las Vegas Grand Prix: Preview - Mercedes

Toto Wolff: The Las Vegas weekend is unlike anything else in F1.

Racing down the Strip at night has already become an iconic part of the calendar, with the high-speed layout proving an interesting challenge and providing great racing. It has drawn in both existing and new fans to our sport and I am sure will continue to do so for many years to come. The first two editions were spectacular and I am sure this year will be even bigger and better.

On track, we've re-established our advantage in the battle for P2. We are not taking anything for granted though. We saw across Austin and Mexico just how quickly that gap can disappear and, whilst our performance last year in Las Vegas may have raised expectations externally for this weekend, we are not getting carried away. The field is incredibly competitive and It is going to be a battle right until the bitter end in Abu Dhabi. We have three weeks of hard racing ahead to decide who comes out on top and we are ready to get going.

One championship will definitely be decided this weekend. Doriane heads to Las Vegas leading the F1 Academy standings; it has been a brilliant battle between her and Maya (Weug) of Ferrari all season long. Either one will be a deserving champion but we will of course be cheering our junior driver on as she looks to finish the job and end her time in the series with the ultimate success.

Fact File

• Formula One returned to Las Vegas for the first time in over 40 years in 2023.

• The sport's previous visits to 'Sin City' took place in 1981 and 1982 under the moniker of the Caesars Palace Grand Prix.

• Each edition was that year's season finale with the Williams of Alan Jones taking victory in 1981 and the Tyrrell of Michele Alboreto victorious in 1982.

• The current layout has 17 corners, 11 to the left and six to the right.

• The 6.201km track runs anticlockwise, and blasts through the most famous streets of Las Vegas including the Strip at high speed.

• The track is the second-longest on the 2025 calendar, only shorter than Spa-Francorchamps.

• That includes a section over 1.9 km long from the exit of Turn 12 to the braking zone at Turn 14, which is taken completely flat.

• The 112-metre run from pole position to the first braking zone is the second shortest of the year. Only Baku in Azerbaijan (at 89m) has a shorter run.

• Speeds around the Strip circuit in Las Vegas are some of the fastest of the year, reaching nearly 350km/h.

• The set-up trade-off is ensuring that top speeds are not compromised whilst the car retains good mechanical grip and downforce for the low-speed corners, such as Turns 1-4, Turns 7-9, Turn 12, and Turns 14-16.

• With track and air temperatures only reaching the mid-teens, Las Vegas is again expected to be the coldest race of the year for teams and drivers.

• In 2025, Las Vegas will be the only race to be held on a Saturday in the country the Grand Prix is taking place.

• George took his third F1 win at the 2024 Las Vegas Grand Prix. He also started on pole and led home a Mercedes 1-2 ahead of Lewis Hamilton. The Silver Arrows led all 50 laps that night.

• Las Vegas 2025 will be Gorge's 150th F1 Grand Prix, the first coming in Australia in 2019. It will be his 91st for Mercedes.