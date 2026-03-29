Japanese Grand Prix: Race team notes - McLaren

A first podium of the season for the McLaren Mastercard F1 Team, after a hard-fought race with action from the first lap until the last.

Oscar finished P2 and Lando P5, with the team pleasantly surprised that we are leaving Suzuka a little unlucky not to have more, the Japanese Grand Prix turning on a Safety Car period that cost Oscar the lead of the race.

The thinking in the team at the start of Sunday was that the drivers had done a good job in Qualifying, and were conceivably starting the Grand Prix ahead of cars with better race pace. Our competitive position improved at the start, with both drivers hooking up their launch. Lando moved up from P5 on the grid to P3 into the second corner, but Oscar translated P3 into the lead before arriving at Turn 1.

Oscar survived sustained pressure from George Russell in the early exchanges, at one stage losing and regaining the lead as the drivers experimented with their energy deployment options between the last chicane and the first corner of the circuit. Once the race settled down, he was able to eke out a small advantage and was reasonably optimistic about being able to defend his position. He pitted on Lap 18 to protect his advantage, swapping from the Medium to the Hard tyres. Russell stayed out three laps longer before following suit, coming out behind. It would have been interesting to see how that battle developed, but it never got the chance, with a heavy crash for Ollie Bearman leading to a long deployment of the Safety Car. This allowed Kimi Antonelli to make a cheaper stop from the lead, and retain his position. Once the race restarted, Antonelli pulled way for a comfortable victory, while Oscar drove a clever race to maintain P2, keeping the opposition - first Hamilton then Leclerc - behind him.

Lando's afternoon was more eventful. After an excellent start, he was passed by the Mercedes pair to drop back to his starting position, embroiled in a battle with Charles Leclerc, who likewise fell behind the faster Antonelli. Lando believed he had the pace, should he have clean air, and pitted on Lap 16, attempting the undercut. It didn't work out, with Leclerc able to respond and hold the position. Lando then lost a position to Lewis Hamilton when the Safety Car appeared. The second half of his race was about staying in touch with the leading group and attacking at the end of the race.

When Lando had closed the gap to Hamilton, an intense battle followed, with position changing hands several times. Lando was finally able to pass and pull away at the third time of asking, two laps from home.

The positives today are many: execution and completing a race distance with both cars for the first time was good, and a first podium of the season is very welcome, but top of the list going into the month-long hiatus is the development of our competitive position. We're closer to the front, and to come away from Suzuka with the awareness that we have made a step forward from where we were at the beginning of March is an important boost of confidence before the long April break. Our focus now turns to a lot of hard work at the McLaren Technology Centre and McLaren Racing Composites across April, which we hope will bring more gains for the Miami Grand Prix.

Oscar Piastri: "We go alright when we make the start! A good result today, it would have been really interesting to see what would have happened without the Safety Car. I could keep George behind and just before the stops we were actually pulling away a little bit. A shame that we never got to see what would have happened. But I think for us, at this point, to be disappointed about finishing second is a pretty good place to be. Massive thanks to the team. I think we did a really good job of executing with what we had. We clearly still need to find a bit of performance, but we took every opportunity we had today."

Lando Norris: "A strong day for the team, with many positives. I got a great start, and we managed to show a bit more of our competitive pace, especially in clean air. I'm pleased with how we managed the tyres and that we managed to pass Lewis in the final laps. We've clearly made significant progress with our power unit deployment, and this track suited our car well. Second and fifth is a good result, and a sign of the hard work the team is putting in, so thanks to them. It's a sign we're heading in the right direction. We'll head back to the factory now and put some work in over this extended gap in racing and focus on coming back in Miami in the best shape possible."

Andrea Stella: "This was a good weekend that allows us to leave Suzuka encouraged. The speed we showed in Qualifying was confirmed in the race, and we were genuinely able to fight with Ferrari and, at times, Mercedes. Oscar delivered a superb drive after a great start with strong pace, fully deserving of his podium. Despite missing the first two Grands Prix starts, he is showing the strongest version of himself since he started to compete in Formula 1 - calm, resilient and inspirational for the whole team. Lando brought home important points despite heavily disrupted Practice sessions that meant he barely strung two consecutive laps together before the race. Our race execution, the starts, the strategy, and how we exploited the power unit, was strong.

"While we are encouraged by this result, our objective remains clear: we must improve the fundamental performance of our chassis. The characteristics of this circuit and the strong performance from our power unit played to our advantage, but we know our rivals still have an edge in cornering grip. We are aware we need a few tenths from the chassis to be able to contend for victories consistently. It is now our responsibility to provide both Oscar and Lando with a car that can consistently challenge for wins, and we are focused on bringing the necessary upgrades in the upcoming races to achieve that."