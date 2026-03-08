Site logo

Australian Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

NEWS STORY
08/03/2026

Alan Permane: "Firstly, a huge congratulations to Arvid; he had great race and a near-perfect weekend which resulted in very well-deserved points on his debut.

"We weren't quite quick enough to keep Bearman behind, but the car worked extremely well; we just need to look at our Quali-to-race pace and see if there's something we could have done better to improve on race day. Liam had an unfortunate issue at the start with a lack of power but did his best to manage the situation.

"A great result for the whole team with a lot of hard work put in over the winter and we ended with a good reward for that today. A special thanks to Red Bull Ford Powertrains for a really fantastic race weekend, we look forward to continuing to learn each weekend on how we can improve in every aspect and continue fighting for points."

